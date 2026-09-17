Breeze Airways a retiré son dernier Embraer E190 le 7 septembre, achevant la conversion de sa flotte vers un type d’appareil unique, l’Airbus A220-300.

La compagnie fondée par David Neeleman avait lancé ses opérations en mai 2021 avec dix E190 et trois E195 de seconde main, avant l’entrée en service de son premier A220 en décembre de la même année.

La flotte de Breeze Airways consiste désormais en près d’une soixantaine d’A220-300 sur les 90 exemplaires attendus (auxquels s’ajoutent 30 options).

La compagnie américaine dessert 91 villes aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.