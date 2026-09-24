ATR a annoncé la nomination de Vittorio Lorenzo Della Bella au poste de président exécutif. Il prendra ses fonctions le 1er novembre et succédera à Nathalie Tarnaud Laude, qui se trouve à la tête de l’avionneur franco-italien depuis septembre 2022.

Vittorio Lorenzo Della Bella est actuellement président de Leonardo Helicopters US. Avant cela, il avait été directeur Support Client, Services et Formation chez Leonardo Helicopters, et avait exercé plusieurs postes de direction, y compris chez NHIndustries.

« Je tiens à remercier Nathalie pour son engagement et son leadership au cours de ces quatre dernières années. Sous sa direction, ATR a renforcé sa position de leader mondial de l’aviation régionale et posé des bases solides pour l’avenir. Je suis honoré de rejoindre une entreprise reconnue dans le monde entier pour l’excellence de ses produits, la force de ses valeurs et sa contribution unique à la connectivité régionale », a commenté Vittorio Lorenzo Della Bella.

En parallèle, ATR a nommé Patrick Bergues en tant que directeur financier. Fort d’une expérience de plus de trente ans en finance dans l’industrie aéronautique, il occupe actuellement le poste de directeur financier d’Airbus aux Etats-Unis. Lui aussi prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre, succédant à Andrea Coccetti qui prendra de nouvelles fonctions au sein du groupe Leonardo.