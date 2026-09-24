United Airlines vient de réceptionner un Airbus A321XLR motorisé par des GTF Advantage de Pratt & Whitney, une première mondiale qui prépare de fait la mise en service prochaine de cette évolution majeure du PW1100G-JM.

Le GTF Advantage est destiné à l’ensemble de la famille A320neo, avec un gain de poussée au décollage de 4% au niveau de la mer et jusqu’à 8% sur aéroports en altitude, par rapport à la version actuelle. Cette augmentation de poussée doit permettre une charge utile accrue et un rayon d’action allongé, notamment pour les variantes à long rayon d’action comme les A321LR et A321XLR.

« La livraison de ce premier avion à United Airlines, propulsé par des moteurs GTF Advantage, marque une nouvelle étape dans notre collaboration de près d’un siècle », a annoncé Rick Deurloo, président de la division Moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. « United sera la première compagnie à bénéficier de l’efficacité, de la durabilité et de la poussée accrue exceptionnelles du moteur GTF Advantage, particulièrement adapté au long-courrier A321XLR » a-t-il ajouté.

Pour rappel, Pratt & Whitney prévoit de faire basculer l’ensemble de la chaîne de production du PW1100G-JM vers la configuration Advantage d’ici 2028. Les opérateurs de GTF existants pourront viser jusqu’à 95% de durabilité supplémentaire via l’option de retrofit « Hot Section Plus » (HS+) disponible à partir de l’année prochaine.