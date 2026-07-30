Le trafic passagers mondial a reculé de 1,7% en juin 2026 par rapport à juin 2025 (RPK – passagers-kilomètres payants), signant un troisième mois consécutif de baisse, mais avec une contraction moins marquée qu’en mai (‑2,2%). Les capacités (ASK – sièges-kilomètres offerts) reculent de 1,3%, faisant glisser le coefficient de remplissage moyen de 0,4 point à 84,2%.

La dégradation reste logiquement concentrée au Moyen‑Orient, où les compagnies enregistrent encore une chute de trafic de 13,9% sur un an, contre ‑28,8% en mai, sur fond de normalisation progressive après le conflit en Iran et l’allègement des restrictions de vol. En excluant le Moyen-Orient, le trafic mondial se contracte cependant de 0,6%, sous l’effet des reculs de l’Asie‑Pacifique (‑2,0%) et de l’Amérique du Nord (‑1,1%).

Par segment, le trafic international baisse de 0,9% en juin, le domestique se repliant pour sa part de 3,0%. Toutes les grandes économies son en retrait pour les vols intérieurs à l’exception du Brésil, seul grand marché à rester en territoire positif (+0,9%). La Chine demeure le principal frein, avec un trafic intérieur en baisse de 5,2%, devant le Japon (‑3,8%) et les États‑Unis (‑1,2%).

L’Europe a tiré son épingle du jeu avec une croissance constatée de 0,8% (RPK), portée par une hausse de 1,5% du trafic international. La région affiche le plus haut taux de remplissage, à 87,5%.

« Les gens continuent de voyager, ce qui contribue de manière importante à la croissance économique mondiale. Il ne fait aucun doute, toutefois, que la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et la normalisation de l’approvisionnement en pétrole amélioreraient les perspectives pour les compagnies aériennes, les économies et les sociétés du monde entier », a annoncé Willie Walsh, le directeur général de l’IATA.

Selon les programmes de vols publiés pour la saison estivale, la capacité mondiale en sièges devrait repasser en croissance dès ce mois de juillet, avec une progression attendue de 1,3% en glissement annuel, puis de 2,6% au mois d’août.