ANA a décidé d’appliquer les recommandations du ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Il y a un mois, celui-ci a publié une étude sur la situation du réseau aérien intérieur japonais, qui conclut que les accords ACMI sont un moyen essentiel d’équilibrage de l’offre par rapport à la demande et de protection de ce type de liaisons. A la suite de ce constat, le groupe ANA et IBEX Airlines ont décidé d’approfondir leur partenariat pour mettre en place un accord ACMI, qui a également incité ANA à passer une nouvelle commande auprès d’Embraer pour huit E190-E2.

La commande d’ANA vient s’ajouter à un précédent accord avec Embraer, signé en février 2025, qui planifie l’introduction dans sa flotte de jusqu’à vingt E190-E2 (quinze fermes et cinq options) à partir de l’exercice 2028. La compagnie japonaise estime que ces appareils, pour lesquels elle est la cliente de lancement au Japon, apporteront de la flexibilité sur ses routes intérieures à moyen et long terme.

Ils lui permettront surtout de renforcer son partenariat avec IBEX Airlines et de mettre en place l’accord ACMI pour les vols d’ANA, pour une mise en œuvre à partir de l’exercice 2029. ANA sera le transporteur commercial, chargé de la planification des liaisons et des ventes, tandis qu’IBEX sera le transporteur exploitant, chargé des opérations avec ses propres équipages. La maintenance des appareils sera quant à elle confiée à ANA.

Ce faisant, IBEX va complètement se restructurer. L’arrivée des E190-E2 va s’accompagner du retrait de la flotte actuelle de CRJ700 et son activité va également être transformée en profondeur, la compagnie aérienne classique d’aujourd’hui devenant un opérateur ACMI pur, proposant des services d’affrètement et de wet lease pour le compte de compagnies partenaires.