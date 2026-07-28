Aucune ombre ne plane sur les perspectives de Safran. L’industriel a vécu un très bon premier semestre, affichant de la croissance dans toutes ses activités et une marge opérationnelle de plus de 18 %, et s’attend à poursuivre sur cette lancée au second semestre. Le chiffre d’affaires a atteint 17,57 milliards d’euros (+ 19 %) et le résultat net 1,9 milliard d’euros (+ 21 %). De ce fait, il a annoncé qu’il relevait l’ensemble de ses prévisions annuelles.

Olivier Andriès, directeur général du groupe, résume la situation de Safran ainsi : « porté par une forte demande de pièces de rechange pour moteurs civils, Safran a réalisé un excellent premier semestre 2026, dépassant largement nos attentes. Le Groupe affiche une rentabilité record, avec une marge de 18,4 %, en hausse de 1,4 point, ainsi qu’une très forte génération de trésorerie, à hauteur de 2,6 milliards d’euros. Nos équipes maintiennent une cadence soutenue, avec plus de 500 moteurs LEAP livrés pour le quatrième trimestre d’affilé. Par ailleurs, nous continuons d’accroître les capacités de production de nos activités d’aéronautique civile et de défense afin de répondre à la demande croissante de nos clients. »

L’activité Propulsion a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 27,7 %, portée aussi bien par la première monte que les services. Le motoriste a livré 510 LEAP au deuxième trimestre, portant le total sur le semestre à 1 030 livraisons, en hausse de 41 % par rapport à l’année dernière. En parallèle, les livraisons de M88 (pour le Rafale) ont triplé. Les services ont été portés par de lourdes opérations de maintenance sur la flotte de CFM56 et l’augmentation des passage en atelier pour le LEAP.

La croissance a également été solide pour les activités Equipements & Défense, soutenues par la première monte de nacelles (A320 et avions d’affaires et régionaux), les systèmes électriques (737 MAX, A320neo, A350) et les activités de défense (systèmes de navigation inertielle, optronique, AASM Hammer). Les activités de services ont aussi été très dynamiques, notamment dans les systèmes électriques et les nacelles. Le chiffre d’affaires d’Aircraft Interiors est lui aussi en hausse, notamment grâce aux activités après-vente de la division Cabin.

Toutes les activités étant dynamiques, Safran relève ses prévisions annuelles. Il estime que son chiffre d’affaires devrait enregistrer une croissance de 15 % (au lieu des 12 % à 15 % initialement prévus). Le résultat opérationnel courant devrait se situer entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros (contre 6,1 à 6,2 milliards d’euros prévus). Quant au cash-flow libre, il devrait atteindre 4,7 à 4,9 milliards d’euros (contre 4,4 à 4,9 milliards).

Ces résultats se repose sur une hausse anticipée de 16 % à 19 % des livraisons de LEAP (contre 15 % auparavant), de 25 % du CA des pièces de rechange (contre 15 %) et de 25 % également du CA des activités de services (contre 20 %).