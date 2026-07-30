Icelandair a conclu un accord avec Aircastle pour louer six Airbus A320neo. Les appareils entreront en service durant la saison été 2028. Ils viennent s’ajouter à quatre autres appareils que la compagnie islandaise a acquis en leasing auprès d’AviLease, qui eux seront livrés au printemps 2027.

Tous sont de seconde main et ont été produits entre 2028 et 2020. Ils sont motorisés par le PW1100G-JM de Pratt & Whitney.

Icelandair exploite actuellement sept Airbus de la famille A320 (un A320 et six A321LR), qui seront rejoints par trois autres A321LR d’ici la fin de l’année.

« Nous continuons à investir dans le renouvellement à grande échelle de notre flotte et sommes ravis de nouer ce nouveau partenariat avec Aircastle et AviLease. L’année prochaine, nous franchirons une étape importante : l’ensemble de notre réseau de transport de passagers sera exploité avec des appareils de nouvelle génération qui consomment jusqu’à 30 % de carburant en moins par siège », a commenté Bogi Nils Bogason, président-directeur général d’Icelandair. Le renouvellement de la flotte s’appuie en effet sur l’introduction des appareils des familles A320neo et 737 MAX pour remplacer les Boeing 757 et 767. Ces deux modèles auront tous quitté la flotte en janvier 2027.