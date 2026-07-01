Saab a signé le 30 juin un contrat avec l’administration suédoise du matériel de défense (FMV) portant sur la fourniture de 16 avions de combat multirôles Gripen E destinés à l’Ukraine, pour un montant d’environ 24,6 milliards de couronnes (2,22 milliards d’euros).

Les appareils seront livrés à la FMV à l’horizon 2029‑2030, avec des pièces de rechange, un soutien technique et des équipements associés. Saab précise que cette commande sera enregistrée au troisième trimestre 2026.

« Je suis profondément fier que la Suède et Saab permettent aujourd’hui la livraison du Gripen E à l’Ukraine, un avion de chasse de classe mondiale qui transformera les capacités de l’armée de l’air ukrainienne. Cela renforcera considérablement la défense aérienne de l’Ukraine et contribuera à garantir que le pays puisse protéger sa population et préserver son avenir », a déclaré Micael Johansson, le PDG de l’avionneur suédois.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat bilatéral annoncé par le président Volodymyr Zelensky et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson le 28 mai dernier et qui prévoit également le don de Gripen C/D de seconde main pour les forces armées ukrainiennes, des appareils qui seront prélevés sur la flotte de la Force aérienne suédoise (Flygvapnet) à partir de l’année prochaine.