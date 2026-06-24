Embraer et OGMA ont achevé la première opération de maintenance programmée d’un KC-390 Millennium de l’armée de l’air hongroise.

L’intervention a porté sur la visite des 24 mois de l’appareil et a été effectuée sur le site de la société portugaise spécialisée dans la maintenance et les aérostructures à Alverca do Ribatejo, près de Lisbonne.

Cette opération constitue la première opération de maintenance programmée réalisée pour un KC-390 hongrois depuis l’entrée en service de ce type dans le pays. La Hongrie exploite deux KC-390, son premier exemplaire étant entré en service fin 2024.

Le contrat de services conclu entre Embraer et l’armée de l’air hongroise couvre la maintenance, la logistique et le soutien technique, en s’appuyant sur le réseau de services européen d’Embraer.

Pour rappel, la société portugaise est détenue depuis 2005 à 65% par Embraer. Elle assure le soutien en service du C-390 en Europe, mais également celui des A-29 Super Tucano (et A-29N).

Budapest avait commandé ses deux KC-390 en 2020, des appareils en configuration OTAN (pour ses équipements matériels mais aussi pour ses systèmes avioniques et de communications) et également équipés d’une unité de soins intensifs roll-on/roll-off pour pouvoir effectuer des missions humanitaires et des missions d’évacuation médicale.