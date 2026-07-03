Le premier CC-330 MRTT « Husky » destiné à l’Aviation royale canadienne (ARC) a effectué son premier vol depuis les installations d’Airbus Defence and Space à Getafe, près de Madrid (Espagne). L’appareil, Husky 006, a été converti ces derniers mois à partir d’une cellule neuve d’A330-200. Sa livraison est prévue l’année prochaine.

Le Canada a commandé un total de 9 CC330 Husky (avec l’achat de 4 A330 neufs et de 5 A330-200 d’occasion) pour notamment remplacer les 5 anciens Airbus A310 (CC-150) Polaris dans le cadre du projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol).

Airbus DS avait été qualifié comme seul soumissionnaire pour le projet ASTRV en 2021, le KC-46A Pegasus de Boeing ayant été écarté pour des raisons liées au retard du programme et à ses problèmes de mise au point.

Deux CC‑330 Husky, non encore convertis en MRTT, sont déjà entrés en service au sein de l’ARC.

Les A330 MRTT canadiens seront équipés avec une perche de ravitaillement et deux systèmes probe-and-drogue, ainsi que de solutions de cybersécurité et de contre-mesures.