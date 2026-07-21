Shohin Airlines continue de travailler au lancement de ses opérations commerciales. La compagnie tadjike a dévoilé un accord avec Airbus le 21 juillet, à l’occasion du salon de Farnborough, portant sur l’acquisition de deux A320neo et deux A321neo.

Il s’agit de sa toute première commande auprès d’Airbus. Les appareils devraient lui permettre de lancer ses opérations sur les réseaux régional et international au départ de sa base de Douchanbé.

Ceux-ci figuraient déjà au carnet de commandes d’Airbus, auquel ils avaient été ajoutés au mois de juin sans que l’identité du client ait été révélée. Les deux modèles devraient être aménagés en configuration biclasse, avec 176 places à bord des A320neo et 196 à bord des A321neo.

Créée en juin 2025, Shohin Airlines réalise pour le moment des vols spécialisés en hélicoptères, lancés en octobre dernier à l’aide de deux MI8. Elle indique qu’elle souhaite desservir la Russie, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie centrale et le sud de l’Asie.

« La signature de notre premier contrat avec Airbus marque une étape importante non seulement pour Shohin Airlines, mais aussi pour l’ensemble du secteur de l’aviation civile du Tadjikistan. Les appareils de la famille A320neo constitueront l’épine dorsale de la flotte moderne, efficace et respectueuse de l’environnement de notre compagnie aérienne », commente Zafar Ahmadzoda, directeur général de Shohin Airlines.