Aviation Capital Group (ACG), filiale du groupe Tokyo Century, a signé un contrat de location avec Skymark Airlines portant sur sept Boeing 737‑10, la version la plus capacitaire de la famille 737 MAX, avec des premières livraisons prévues en 2028 en provenance du carnet de commandes existant du loueur. Le contrat a été annoncé à l’occasion du salon de Farnborough.

Les appareils doivent soutenir le plan de renouvellement et d’expansion de la flotte de la compagnie japonaise et permettre une hausse de capacité sur ses principales liaisons au départ de Tokyo‑Haneda.

L’accord prolonge ainsi une relation existante entre ACG et Skymark, qui inclut déjà des 737‑800 en location, et s’ajoute aux 737‑8 et 737‑10 déjà commandés directement par la compagnie à Boeing dans le cadre de sa modernisation de sa flotte.

Skymark, qui célèbre son 30e anniversaire cette année, exploite aujourd’hui une flotte composée de 30 monocouloirs Boeing (29 737-800 et un 737-8). En mai, la compagnie est devenue le premier transporteur japonais à mettre en service le 737-8, inaugurant l’appareil sur la liaison Haneda-Fukuoka.

Pour rappel, Skymark avait décidé de rester chez Boeing pour moderniser sa flotte de monocouloirs en 2022.