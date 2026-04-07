Steven Greenway, PDG de la compagnie saoudienne à bas coûts flyadeal (groupe Saudia), a annoncé le 2 avril qu’il quittait ses fonctions, invoquant des raisons personnelles après une période d’intense activité.

Il avait rejoint flyadeal en 2024, guidant la compagnie à travers une phase d’expansion importante en ligne avec la stratégie aéronautique du programme Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Sous sa direction, flyadeal a vu son trafic augmenter de près d’un tiers, dépassant pour la première fois la barre des 10 millions de passagers annuels. La compagnie a également commandé dix Airbus A330neo l’année dernière afin de se lancer sur le marché long-courrier.

Sanjiv Kapoor, vice-président exécutif en charge de la stratégie, de la transformation et du développement durable au sein du groupe Saudia, assurera la fonction de PDG par intérim jusqu’à la nomination d’un successeur permanent par Saudia Group.