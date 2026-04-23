Pratt & Whitney (groupe RTX), a annoncé à l’occasion du salon MRO Americas à Orlando, un nouveau plan d’investissement de plus de 100 millions de dollars visant à accroître les capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) de ses moteurs à réducteur (GTF) aux États-Unis. L’objectif est d’accélérer les cadences de traitement et réduire les temps d’immobilisation des moteurs, alors que les compagnies aériennes restent confrontées à des contraintes de disponibilité moteur et à des besoins croissants en maintenance sur les flottes GTF.

Aux États-Unis, ce programme concerne trois sites stratégiques situés à Irving (Texas), West Palm Beach (Floride) et Springdale (Arkansas).

À Irving, Pratt & Whitney consacre 78 millions de dollars à la construction d’une nouvelle installation de 46 500 m² dédiée aux « Commercial Serviceable Assets ». Ce site permettra d’augmenter de plus de 60% les stocks de pièces reconditonnées certifiées (USM), contribuant à limiter les délais liés aux contraintes d’approvisionnement, tout en renforçant les capacités de réparation et de traitement des composants.

Le site de West Palm Beach bénéficie pour sa part d’un investissement de 20 millions de dollars pour l’extension de 4 650 m² de son Engine Center. Cette modernisation doit permettre d’augmenter de 40% les capacités MRO pour la famille GTF, avec l’intégration de nouveaux équipements couvrant l’ensemble des opérations : démontage, assemblage, usinage, essais, nettoyage et stockage.

À Springdale, Pratt & Whitney investit 4,7 millions de dollars pour agrandir de 650 m² sa division Propulsion Systems. Le site se spécialise notamment dans la réparation de carters moteurs civils et militaires et introduit des procédés de fabrication additive appliqués au GTF, permettant de réduire les délais de traitement de plus de 60%.