Le premier Airbus A350F, MSN 700, va bientôt se voir installer sa grande porte cargo en arrière de voilure (MDCD – Main Deck Cargo Door), la plus large du marché. Cette porte en composites a été produite et assemblée dans l’usine d’Airbus d’Illescas (Espagne) et a rejoint la chaîne d’assemblage final (FAL) de Toulouse le 21 avril. Elle sera ainsi intégrée au fuselage du premier appareil d’essai et soumise à des tests dans les prochaines semaines.

Airbus explique que les premières portes cargo seront installées en FAL à Toulouse sur les deux avions d’essai, mais qu’elles seront ensuite directement intégrées sur le site de Finkenwerder à Hambourg pour les avions de série, ce site étant responsable de l’assemblage structurel et de l’équipement des sections de fuselage avant et arrière des A350 et A330, avant leur transfert vers la ligne d’assemblage « Roger Béteille ».

Avec une largeur d’ouverture de 4,5 mètres et une hauteur de 4,3 mètres, la porte cargo du pont principal de l’A350F est tout simplement la plus grande du secteur, facilitant ainsi le chargement de marchandise de grandes dimensions.

Pour rappel, Airbus utilisera deux A350F pour les essais en vol et la campagne de certification qui s’étalera en 2026 et 2027.

La nouvelle version cargo de l’A350 pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). Composé à plus de 70 % de matériaux de pointe (en masse), il sera 46 tonnes plus léger que son concurrent direct, le futur 777-8F de Boeing.

Grâce à la dernière commande de la compagnie américaine Atlas Air pour 20 exemplaires en mars, le carnet de commandes de l’A350F totalise désormais 101 exemplaires pour 14 clients, dépassant ainsi les commandes enregistrées par l’avionneur américain pour son 777-8F.