Pem-Air Turbine Engine Services a inauguré une nouvelle installation de maintenance moteurs 7 400 mètres carrés à Brooksville, en Floride, augmentant par sept sa capacité de traitement afin de répondre à la demande croissante pour les moteurs V2500, ainsi que pour d’autres types de moteurs.

Le site dispose de plus de 20 positions moteurs, extensibles à 35, permettant la prise en charge des différentes variantes V2500-A5, -A1, -D5 et -E5, qui équipent notamment les Airbus de la famille A320 ainsi que l’Embraer C-390.

Située à environ 80 km au nord de Tampa, cette nouvelle installation renforce le positionnement de Pem-Air auprès des compagnies aériennes et des loueurs à la recherche de solutions compétitives pour la maintenance des V2500, dans un contexte de forte demande en shop visits.

Pem‑Air se positionne comme MRO indépendant multi‑constructeurs sur des motorisations en milieu de vie (CFM56, V2500, CF6, GE90, PW2000/PW4000, RB211/Trent, etc.), avec une stratégie assumée de combler la baisse de capacité des grands MRO sur ces familles de moteurs plus anciennes.