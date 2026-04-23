Delta TechOps et LATAM Airlines Brasil ont annoncé un accord de coopération portant sur la réparation d’équipements pour la famille Airbus A320 lors du salon MRO Americas à Orlando (Floride). Dans le cadre de ce partenariat, Delta TechOps agira comme point de contact commercial unique, tandis que les opérations de réparation seront réalisées par LATAM sur son site de maintenance de São Carlos, au Brésil.

Cette coopération permet à Delta d’étendre ses activités MRO pour clients tiers tout en s’appuyant sur une infrastructure déjà établie et reconnue sur les équipements de la famille A320.

Le périmètre initial couvre un nombre limité de réparations, avec une montée en puissance progressive. La division MRO de Delta Air Lines assurera la supervision technique, notamment en matière de standards d’ingénierie et de contrôle qualité, tandis que LATAM exécutera les travaux sur site.

L’accord reste soumis à l’approbation des autorités réglementaires brésiliennes. En cas de validation, sa mise en œuvre débutera au deuxième trimestre 2026, avec un transfert progressif des flux vers le Brésil.