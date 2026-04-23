CFM International a signé un accord de licence avec International Airlines Group (IAG) désignant le centre de maintenance moteurs d’Iberia à Madrid comme atelier «Premier MRO » pour les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B. L’installation prévoit d’accueillir ses premiers moteurs au premier trimestre 2027.

Pour rappel, le réseau Premier MRO a succédé aux accords de licence CBSA du motoriste franco-américain.

Cet accord s’inscrit dans l’expansion du réseau mondial de support du LEAP, en particulier en Europe, et permettra à IAG d’internaliser une part croissante de la maintenance de sa flotte d’appareils, notamment pour la famille Airbus A320neo.

Le site d’Iberia Maintenance à La Muñoza, situé à proximité de l’aéroport international Adolfo Suárez Madrid-Barajas deviendra ainsi le pôle central des activités de révisions des moteurs LEAP au sein du groupe.