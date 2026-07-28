beOnd a décidé de renouveler et élargir l’expérience avec la desserte de la mer Rouge. S’appuyant sur son partenariat avec le groupe public saoudien Red Sea Global, la compagnie va proposer six liaisons entre l’Europe et l’aéroport international de la mer Rouge l’hiver prochain, dont une vers Paris. Elle prépare également l’intégration de nouveaux appareils, pour lesquels elle a commandé des sièges auprès d’Optimares.

beOnd a en effet annoncé qu’elle allait relancer sa liaison entre Red Sea et Milan dès le mois d’octobre, à raison d deux rotations hebdomadaires. Dès le mois de décembre, elle sera complétée avec cinq toutes nouvelles lignes, vers Londres, Paris (CDG), Moscou, Zurich et Munich. Toutes ces rotations seront assurées trois fois par semaine, sauf celle vers Munich qui ne le sera que deux fois.

« Cela marque un nouveau chapitre passionnant dans le développement de beOnd et renforce notre vision à long terme, qui consiste à relier les destinations de loisirs les plus exceptionnelles au monde. La mer Rouge (…) complète à merveille l’expérience beOnd, et nous sommes ravis d’offrir à davantage de voyageurs européens une façon raffinée de découvrir cette destination remarquable (…) », commente Tero Taskila, PDG de beOnd.

La compagnie s’apprête par ailleurs à intégrer de quatre nouveaux Airbus A321. Pour eux, elle a débloqué un investissement de 20 millions de dollars pour acquérir quatre lots de sièges auprès d’Optimares. Elle précise que cela représente un total de 256 sièges, ce qui augure d’un léger ajustement de la capacité par rapport à son A321 actuel, qui compte 68 sièges de l’équipementier italien. Autrement, les fondamentaux restent les mêmes : les sièges sont convertibles en lits et doivent créer l’environnement de boutique airline au cœur du concept de beOnd. Ils « garantiront la cohérence du produit à mesure que la compagnie aérienne élargira sa flotte et lancera de nouvelles liaisons à travers l’Europe et sur d’autres marchés internationaux », indique-t-elle.