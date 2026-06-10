Azorra annonce la finalisation réussie d’une transaction portant sur 12 Airbus A220-300 avec EgyptAir, la compagnie nationale égyptienne. Le douzième et dernier appareil a ainsi été livré à la compagnie aérienne américaine Breeze Airways.

Les 12 appareils avaient été acquis en février 2024 alors que la compagnie égyptienne s’était séparée de cette flotte pour des appareils plus capacitaires. Cette transaction complexe a fait le fruit d’un partenariat avec EgyptAir, avec le soutien d’Airbus et de Pratt & Whitney.

« Cette transaction illustre la capacité d’Azorra à créer des solutions innovantes qui apportent de la valeur à l’ensemble de l’écosystème aéronautique. Au-delà de l’enrichissement de notre flotte d’A220, ces appareils contribuent à répondre aux défis critiques liés à la disponibilité des moteurs et des pièces détachées, tout en soutenant les opérateurs du monde entier » a expliqué John Evans, le PDG d’Azorra.

EgyptAir a opéré avec un total de 15 A220-300, des appareils livrés entre 2019 et 2022.

Ainsi, sur les 12 A220 rachetés par le loueur américain à la compagnie égyptienne, 7 ont été affectés à Breeze Airways, un appareil a été livré à Cyprus Airways et les 4 derniers ont été destinés à Delta Material Services (DMS), filiale de Delta Air Lines, pour démantèlement.

Le portefeuille Azorra comprend désormais 28 A220 en service, avec 15 autres exemplaires en commande.