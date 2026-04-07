Azorra a acquis neuf moteurs General Electric CF34-10E auprès de Dubai Aerospace Enterprise (DAE).

Ces moteurs équipent les Embraer E190 et E195 et rejoignent le portefeuille existant d’Azorra pour être proposés en location à des compagnies aériennes dans le monde entier.

Shahin Mehrabanzad, vice-président d’Azorra en charge des programmes moteurs et des solutions de support, a souligné que dans le contexte actuel, marqué par des retards de maintenance et des délais prolongés pour les visites en atelier, ces moteurs offrent une capacité de soutien immédiate pour la remise en service des flottes et les opérations.

Cette transaction fait suite à un accord conclu en mai 2025, par lequel Azorra s’était engagée à acquérir 49 avions Embraer E-Jet ainsi que deux moteurs CF34 auprès de DAE.

Le portefeuille d’Azorra, comprenant les actifs détenus, gérés et engagés, dépasse les 300 appareils et moteurs.