United Airlines augmente de 10 % ses vols vers la France

United Airlines a annoncé une augmentation de 10 % de ses vols entre les Etats-Unis et la France en 2024, essentiellement par l'extension de certains vols saisonniers.



Ainsi, la seconde liaison quotidienne entre Paris CDG et New York (Newark) sera quasiment assurée toute l'année puisqu'elle démarrera le 16 février (avancée de trois mois) et se terminera le 6 janvier 2025. Un Boeing 767-300 la prendra en charge.



La seconde liaison quotidienne entre Paris et Washington sera quant à elle avancée d'un mois avec un lancement le 3 mai et une poursuite jusqu'à la fin de la saison été. Elle sera également assurée en 767-300.



Par ailleurs, un Boeing 787-10 sera affecté à la desserte entre Paris et Chicago durant la saison haute.



Enfin, le vol quotidien saisonnier entre Nice et New York sera lancé avec un mois d'avance, dès le 31 mars (là encore jusqu'à la fin de la saison été).



(Photo © United Airlines)