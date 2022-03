Un Rafale Marine F3R sur l'USS Harry S. Truman

Les porte-avions nucléaires Charles de Gaulle et USS Harry S. Truman (CVN-75) ont effectué divers entraînements communs en mer Méditerranée ces dernières semaines, avec à la clé des interactions complexes entre les groupes aéronavals français et américain, impliquant plus d'une quinzaine de bâtiments de surface, des sous-marins, des avions de patrouille maritime et les deux groupes aériens embarqués.



Selon la Marine nationale, les groupes aériens embarqués ont ainsi effectué des interactions air-to-air à l'intensité croissante, avec des mélanges d'appareils et d'équipages. Ainsi des officiers d'appontage français et américains ont échangé leurs postes à bord des porte-avions afin de permettre la mise en oeuvre croisée des Rafale Marine, F18 Super Hornet, d'E2-C Hawkeye français et d'E2-D Advanced Hawkeye américains.



Par ailleurs, un E2-D réalisait pour la première fois des présentations à l'appontage sur le porte-avions français (sans apponter). Un Rafale M au standard F3R a quant à lui bien apponté sur le porte-avions américain de la classe Nimitz le 11 mars, tout comme un F/A-18E de l'US Navy sur le Charles de Gaulle.



La dernière génération de l'avion de guet aérien embarqué E-2D de Northrop Grumman a été commandée par la France, avec trois exemplaires qui viendront remplacer les trois E2-C de la flottille 4F à la fin de la décennie.



La proximité des groupes aéronavals a également permis à leurs commandants, des porte-avions et des groupes aériens embarqués de tenir des briefings communs afin de partager leur appréciation de situation de la situation tactique et de coordonner leurs postures de défense et de surveillance dans la profondeur.



Les groupes aéronavals français et américain contribuent aujourd'hui ensemble à la défense du flanc est de l'OTAN ainsi qu'à la maîtrise de l'espace aéromaritime en Méditerranée. Pour la partie aérienne, ils participent au dispositif de vigilance renforcée de l'OTAN (enhanced Vigilance Activities - eVA) dans les espaces aériens roumain et bulgare.



Le porte-avions Charles de Gaulle avait appareillé de Toulon le 1er février dernier dans le cadre du déploiement Clémenceau 22, sa 14ème mission.



La Marine nationale et l'US Navy sont les deux seules marines au monde à disposer de porte-avions nucléaires à catapultes et brins d'arrêt.



(Un Rafale Marine F3R à l'appontage sur le porte-avions USS Harry S. Truman le 11 mars, en mer Ionienne. Photo © US Navy)