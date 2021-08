Uganda Airlines peut utiliser ses Airbus A330-800

Les deux A330-800neo (MSN 1977, 1979) récemment acquis par Uganda Airlines peuvent désormais effectuer les vols réguliers.



Après plus de 6 mois de diligences administratives ponctuées de vols techniques sous la supervision de l'Uganda Civil Aviation Authority (UCAA), les deux appareils ont finalement reçu les approbations nécessaires et été ajoutés au Certificat de transporteur aérien (CTA) de la compagnie.



A présent homologués, ils serviront à la construction du réseau transcontinental. Uganda Airlines lorgne notamment Londres (Heathrow) et Dubaï, deux dessertes dont les créneaux horaires ont déjà été sécurisés. Hors d'Afrique, le transporteur vise également Mumbai en Inde et Guangzhou en Chine.



Pour rappel, Uganda Airlines a démarré ses opérations commerciales en août 2019 et exploite en outre quatre Bombardier CRJ-900. Son réseau actuel comprend une dizaine de routes régionales.



(Photo © Airbus)