Serve Air commande une première conversion B737-800SF à AEI

La compagnie Serve Air, basée en République démocratique du Congo, a commandé un premier B737-800SF à la société américaine Aeronautical Engineers (AEI).



L'appareil, (MSN 30517) a déjà commencé son processus de conversion et sera livré à Serve Air au début du mois de novembre. L'ensemble des travaux de modification et de maintenance liés à la conversion sera effectué par le centre de conversion agréé Commercial Jet à Dothan (Alabama).



« Alors que la demande du marché de conversion de fuselage étroit des sociétés de leasing a ralenti au cours des derniers mois, les nouvelles commandes pour notre B737-800SF provenant directement des opérateurs continuent de rester fortes », a annoncé Robert T. Convey, vice-président senior des ventes et du marketing d'AEI.



« Serve Air a récemment acheté un AEI B737-800SF à China Aircraft Leasing Group Holdings Limited et exploite actuellement l'appareil » a-t-il ajouté.



Basé à Kinshasa, Serve Air exploite actuellement un mixte de Boeing 727F et 737-300F ainsi qu'un 737-800SF. Serve Air prévoit d'augmenter sa flotte de 737-800SF à un total de six appareils dans prochaines années.



(Image © AEI)