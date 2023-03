Ryanair lance une pétition contre les grèves du contrôle aérien en France

Ryanair a lancé une pétition pour appeler l'Union européenne à protéger le droit de survol de la France lors des grèves du contrôle aérien français. La low-cost dénonce une entrave à la liberté des Européens à se déplacer et compte déposer cette pétition auprès de la Commission européennes dès qu'elle aura atteint le million de signatures.



Elle explique que les treize jours de grève qui ont eu lieu en France depuis le début de l'année dans le cadre de la réforme des retraites ont eu un impact sur plus d'un million de passagers, en provoquant l'annulation de plus de 300 vols et en en retardant plus de 6 000 supplémentaires. La compagnie souligne que 80 % des vols touchés par les grèves sont des survols du territoire.



Elle pointe également du doigt l'impact environnemental puisque les détours imposés pour réaliser certains vols, par exemple entre l'Espagne et l'Irlande ou entre l'Espagne et l'Allemagne, ont entraîné une surconsommation de 1 100 tonnes de carburant.



Ryanair souhaite donc que la Commission agisse pour qu'Eurocontrol puisse prendre en charge la gestion du survol de la France les jours de grève, demandant une protection similaire à ce qui existe déjà pour l'Espagne ou la Grèce.



La capacité de nuisance pour la compagnie est décuplée par la position centrale de la France dans le réseau européen. Elle s'inquiète par ailleurs beaucoup de l'impact majeur qui menace à l'approche de la saison été : en hiver, Ryanair possède des avions de réserve pour minimiser les perturbations mais l'intégralité de sa flotte est utilisée en été.



(Photo © Ryanair)