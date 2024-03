Qatar Airways se sépare de son dernier Boeing 747

Qatar Airways Cargo annonce que son dernier Boeing 747 - un 747-8F - a réalisé son dernier vol commercial le 1er mars.



L'appareil, immatriculé A7-BGB, était à son service depuis 2017. Depuis, il a réalisé plus de 9 000 vols, plus de 66 000 heures de service et transporté près de 800 000 tonnes de fret.



« Lorsque nous avons accueilli nos Boeing 747 dans la flotte de Qatar Airways Cargo il y a sept ans, nous répondions à une forte augmentation de la demande de capacité de la part des clients, que nous avons rapidement été en mesure de satisfaire. Notre stratégie vers une nouvelle flotte d'avions cargo de nouvelle génération repose à la fois sur l'évolution des attentes des clients et sur notre engagement ferme en faveur de la durabilité et de l'efficacité », explique Mark Drusch, directeur de l'activité cargo de Qatar Airways Cargo.



La compagnie exploite désormais une flotte uniquement composée de 777 cargo (27 appareils), qui s'enrichira par la suite de 777-8F.



(Photo © Qatar Airways)