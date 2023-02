Qantas augmente ses capacités court et moyen-courrier pour pallier des retards de livraison

Pour pallier les retards de livraison à venir, le groupe Qantas a décidé d'acquérir des appareils supplémentaires, dont certains en milieu de vie, afin d'être certain de pouvoir restaurer ses capacités au rythme voulu sur tous ses segments de marché.



Ainsi, le groupe va se doter de cinq A319 et A320 d'occasion qui seront affectés au secteur de l'exploitation des ressources d'Australie occidentale et devraient rejoindre la flotte au cours de l'exercice 2024 (qui débute en juillet 2023).



Pour son activité fret, le groupe va acquérir trois Airbus A321P2F supplémentaires d'occasion eux aussi, qui seront livrés au cours des années fiscales 2025 et 2026. Initialement, cette capacité supplémentaire (pour le secteur des l'exploitation des ressources et le fret) devait être gagnée par le transfert d'anciens appareils de Jetstar, remplacés par des appareils neufs.



Tout en conservant plus longtemps ses appareils, Jetstar héritera de deux A320 supplémentaires à partir du milieu de 2023 pour répondre au rebond de la demande en Asie.



Le groupe a également posé des options pour douze Embraer 190 qu'il pourra louer à Alliance Airlines pour étoffer ses capacités sur le réseau intérieur australien.



Enfin, il a décidé d'exercer les droits d'achat qu'il détenait sur neuf A220, qui rejoindront la flotte au cours des années fiscales 2026 et 2027.



Qantas explique que des retards de livraison allant jusqu'à six mois étaient à prévoir au cours des deux prochaines années en raison des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les appareils neufs commandés seront livrés, le groupe pourra décider de conserver ou non les appareils qu'ils devaient remplacer, en fonction de l'évolution de ses besoins.



