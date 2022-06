Premier avion pour la startup indienne Akasa Air

Akasa Air a pris livraison de son premier appareil, un Boeing 737 MAX 8, le 16 juin à Seattle.



La jeune compagnie indienne franchit ainsi une étape majeure avant sa certification et le lancement des opérations prévu en juillet 2022. Cet appareil est l'un des cinq exemplaires contractualisés avec Griffin Global Asset Management dans le cadre d'un accord de sale & lease back.



Akasa Air prévoit de prendre dix-sept autres 737 MAX d'ici mars 2023 et 54 autres au cours des quatre prochaines années.



La compagnie aérienne a l'intention d'exploiter à la fois des 737-8 et des 737 MAX 8200, mais n'a pas révélé la répartition exacte entre les variantes.



(Photo © Boeing)