Porter Airlines reçoit ses deux premiers Embraer E195-E2

Porter Airlines a réceptionné ses deux premiers E195-E2, à l'occasion d'une cérémonie dans les installations d'Embraer au Brésil. La compagnie canadienne devrait recevoir trois autres appareils d'ici la fin de l'année.



Ils commenceront à voler pour des vols de formation dans les prochains jours et seront mis en service régulier au mois de février. Porter sera alors l'opératrice de lancement de l'E195-E2 en Amérique du Nord.



Les appareils lui permettront d'étendre son réseau à tout le continent, du Canada au Mexique, en passant par les Etats-Unis et les Caraïbes.



Ils seront aménagés en configuration monoclasse de 132 places mais Porter a choisi de varier les pitch pour ajuster son offre, avec des espacements de 30, 34 ou 36 pouces selon les rangées.



Porter Airlines a passé une commande auprès d'Embraer pour cinquante E195-E2 fermes et autant d'options.



(Photo © Embraer)