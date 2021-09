Philip Goh devient vice-président régional de l'IATA pour la région Asie Pacifique

IATA a annoncé la nomination de Philip Goh en tant que vice-président régional chargé de la région Asie Pacifique. Elle prend effet immédiatement.



Philip Goh succède à Conrad Clifford, qui est devenu directeur général adjoint le 1er juillet.



Il a une expérience de 34 ans dans l'industrie du transport aérien, ayant occupé plusieurs postes à responsabilité chez Singapore Airlines et Virgin Atlantic, et une grande connaissance de la région.



Il était jusqu'à présent -et depuis 2017 - vice-président régional de Singapore Airlines pour le sud-ouest du Pacifique, basé à Sydney.



(Photo © IATA)