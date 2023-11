Norse Atlantic fait atterrir le premier Boeing 787 en Antarctique

Pour la première fois, un Boeing 787 a atterri en Antarctique. Cet événement a eu lieu le 15 novembre grâce à Norse Atlantic Airways, avec le Dreamliner immatriculé LN-FNC et baptisé Everglades.



L'appareil transportait douze tonnes d'équipements de recherche et 45 personnes, dont des scientifiques de l'institut polaire norvégien. Il a atterri à l'aérodrome de Troll, sur une piste de glace bleue de 3 000 mètres de long et 60 mètres de large.



Camilla Brekke, directrice de l'Institut polaire norvégien, esquisse les avantages que peut procurer un appareil de la taille du Dreamliner pour ces opérations : « l'aspect le plus important est le gain environnemental que nous pouvons réaliser en utilisant de grands avions modernes de ce type. L'atterrissage d'un avion de cette taille ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la logistique à Troll, ce qui contribuera également à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique. »



Boeing précise que le Dreamliner permet de réaliser un vol aller-retour entre Le Cap et l'Antarctique sans avoir besoin de faire le plein, ce qui accélère les rotations et élimine les difficultés logistiques et environnementales liées au transport, au stockage et à la manipulation du carburant en Antarctique.



(Photo © Norse Atlantic)