MRO : Air Algérie, client de lancement du nouveau service de documentation de maintenance digitale d'ATR

Air Algérie est le client de lancement d'un nouveau service proposé par l'avionneur ATR en coopération avec Swiss-AS pour favoriser la gestion digitale de la maintenance au sein des compagnies aériennes.



La plus grande compagnie aérienne publique algérienne a signé un contrat de trois ans avec l'avionneur franco-italien afin de renforcer son système de documentation de maintenance et d'optimiser les opérations de maintenance et d'ingénierie pour l'ensemble de sa flotte de 15 ATR.



« Nous sommes fiers d'être le client de lancement de ce nouveau service qui nous aidera à simplifier nos procédures de maintenance quotidiennes, à réduire les temps d'immobilisation et à augmenter la disponibilité de notre flotte. Cette coopération tripartite nous permet à tous de bénéficier de la plus grande expertise en termes d'opérations au sol, de connaissances techniques et de digitalisation, au profit de nos passagers qui apprécieront la fiabilité de notre service » a déclaré Laïd Bouchama, le Directeur technique d'Air Algérie.



« Voir un client comme Air Algérie placer sa confiance dans l'un de nos nouveaux produits est la meilleure reconnaissance de la valeur de notre expertise. Le nouveau contrat de documentation de maintenance digitale d'ATR permettra à Air Algérie d'optimiser davantage ses processus de gestion de maintenance, ce qui se traduira in fine par une connectivité plus fiable et plus accessible pour les communautés locales » a ajouté Stefano Marazzani, le Directeur du Support et des Services client d'ATR, a ajouté :



Plus précisément, ce nouveau service de documentation de maintenance digitale consiste à fournir aux clients des données brutes issues des publications de maintenance au format XML. Celles-ci sont ensuite téléchargées dans le système d'information de maintenance de la compagnie à l'aide de la solution AMOS de Swiss-AS pour permettre une gestion digitale de la maintenance.



Pour rappel, ATR et Swiss-AS s'étaient rapprochés en avril dernier afin d'améliorer et personnaliser l'intégration des données de maintenance d'ATR dans le logiciel AMOS. L'intégration des publications techniques dans la solution logicielle incombait jusqu'à présent à l'opérateur.



Air Algérie exploite des appareils ATR depuis 2003. La compagnie aligne 3 ATR 72-600 et 12 ATR 72-500, des appareils de 66 sièges déployés sur son réseau régional.



(Photo © ATR)