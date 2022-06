Le PW127XT de Pratt & Whitney Canada monte à bord du D328eco de Deutsche Aircraft

Deutsche Aircraft a sélectionné une version du nouveau moteur PW127XT de Pratt & Whitney Canada pour équiper son programme d'avion régional D328eco, lointain héritier du Dornier 328.



Baptisé PW127XT-S, cette variante « sera développé selon le calendrier du D328eco » selon le motoriste canadien. La famille PW127XT avait été dévoilée lors de la dernière édition du salon de Dubaï l'année dernière pour venir équiper les ATR de la série -600.



Les PW127 de la série XT promettent une augmentation de 40% du temps sous aile, une réduction de 20 % des coûts d'entretien avec seulement deux événements planifiés sur 10 ans, et une amélioration de 3% de la consommation spécifique de carburant.



Deutsche Aircraft et Pratt & Whitney Canada vont également collaborer à la mise au point de nouvelles technologies de propulsion pour les avions régionaux de prochaine génération « respectueuses du climat et très efficaces ».



« La technologie des turbopropulseurs demeure la forme la plus efficace et la plus écologique de transport aérien régional disponible dans le monde. Nos deux entreprises ont récemment convenu de coopérer afin de permettre au moteur PW127XT-S, qui équipe le D328eco, de fonctionner entièrement avec un carburant aviation durable (SAF), y compris le carburant Power-to-Liquid (PtL) à base d'hydrogène » a déclaré Dave Jackson, directeur général de Deutsche Aircraft.



Succédant au projet de résurrection du Dornier 328 mené par Sierra Nevada Corporation (SNC) et sa filiale allemande 328 Support Services (328SSG), le programme D328eco de Deutsche Aircraft entend entrer sur le marché des appareils régionaux de 30 à 40 sièges à partir du milieu de la décennie.



(Photo © Deutsche Aircraft)