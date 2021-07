Le premier Airbus A220 d'Air France se dévoile 26 JUIL. 2021 | La Rédaction



Il sera livré fin septembre. A partir de là, il sera utilisé durant plus d'un mois pour former le personnel navigant de la compagnie. Certains ont d'ailleurs déjà débuté le processus de qualification de type cet été.



Huit pilotes instructeurs ont été formés en septembre 2020 au centre de formation d'Airbus à Montréal et forment désormais leurs collègues (28 instructeurs complètent l'équipe de lancement pilotes) sur simulateur à Roissy. Ils obtiendront leur qualification de type après vingt vols en conditions réelles. Air France indique que 700 pilotes seront qualifiés sur A220 à terme.



Par ailleurs, quatorze hôtesses et stewards ont été formés à Zurich entre septembre et décembre 2020 et rédigent actuellement les manuels et contenus de formation. L'Air France Crew Academy de Paray Vieille-Poste a également mis en service deux maquettes de portes d'A220 et formera à terme 2500 PNC.



Il s'agit du premier appareil d'une commande de soixante appareils, destinés à remplacer les A318 et A319 qui assurent actuellement des vols court et moyen-courrier au départ de Roissy. Ils consommeront 20% de carburant en moins et aura une empreinte sonore réduite de 34%.



Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l'Aviation - Tous droits réservés.

