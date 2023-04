Le partenariat entre Air France-KLM et CMA CGM dans le fret entre en vigueur

L'union entre Air France-KLM et CMA CGM dans le cargo décolle. Annoncé au mois de mai 2022, lors de la prise de participation du géant français de la logistique dans le groupe franco-néerlandais, le partenariat est entré en vigueur le 3 avril 2023.



D'une durée initiale de dix ans, il prévoit que Martinair, division cargo du groupe Air France-KLM, et CMA CGM Air Cargo mettent en commun leurs capacités, leurs réseaux et leurs services pour proposer une offre étoffée et diversifiée. Il couvre les douze appareils tout-cargo des deux compagnies (quatre A330-200F et deux 777F de CMA CGM Air Cargo et quatre 747-400ERF et deux 777F d'Air France-KLM) et les soutes des avions passagers - qui peuvent être déployés de manière indépendante par chaque compagnie sur des destinations ne relevant pas de leur coopération.



Air France-KLM et CMA CGM vont ainsi pouvoir combiner leurs expertises, Air France-KLM dans le fret aérien et notamment dans le transport de marchandises spécialisées (produits pharmaceutiques, denrées périssables, express, etc.), CMA CGM avec son réseau commercial et sa plateforme logistique mondiale.



Le partenariat a reçu l'autorisation des autorités réglementaires concernées. Il exclut de son périmètre l'Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada), la Russie, la Turquie et l'Ile Maurice.



