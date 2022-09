Le futur bombardier furtif B-21 de l'USAF sera dévoilé début décembre

Le nouveau bombardier américain B-21 Raider, produit par Northrop Grumman, sera pour la première fois présenté publiquement durant la première semaine de décembre. L'annonce a été officialisée conjointement par l'US Air Force (USAF) et par Northrop Grumman Aeronautics Systems.



Une cérémonie officielle sera ainsi organisée sur le site de l'avionneur à Palmdale (Californie), en préparation des essais au sol qui seront menés en extérieur ensuite, avec un premier vol toujours annoncé pour l'année prochaine.



Six exemplaires du B-21 sont actuellement présents à l'intérieur de l'Air Force Plant 42 à Palmdale, à différents stades de leur assemblage final. C'est d'ailleurs à ce même endroit qu'avait été dévoilé le premier des 21 bombardiers furtifs B-2 en 1988, à cette époque sous une forte menace des moyens d'espionnage de l'Union soviétique.



Évidemment, les grandes lignes géométriques du futur bombardier furtif américain semblent déjà connues (forme générale, détail du nez, disposition du train d'atterrissage...) grâce aux différentes illustrations diffusées par l'USAF en 2020 et 2021. En revanche, les formes des entrées d'air des moteurs F-135 de Pratt & Whitney et leur échappement restent toujours à ce jour confidentielles.



Attribué en 2015 à Northrop Grumman dans le cadre du programme LRS-B (Long Range Strike Bomber), le B-21 avait été présenté un an plus tard avec une première silhouette et sa dénomination qui correspond au « bombardier du 21ème siècle ». Il viendra progressivement remplacer les bombardiers B-1 et B-2 de l'USAF, la vie opérationnelle du vénérable B-52 étant quant à elle prolongée au-delà de 2050 avec le programme de remotorisation CERP attribué l'année dernière à Rolls-Royce (76 B-52H concernés).



L'US Air Force prévoit ainsi de commander une centaine de B-21 pour un coût total évalué à 203 milliards de dollars (développement et coûts opérationnels sur 30 ans compris). Les premiers exemplaires seront basés à Ellsworth AFB (Dakota du Sud).



(Image © USAF)