La famille E2 d'Embraer décroche la certification ETOPS 120

Les opérateurs des E190-E2 et E195-E2 d'Embraer peuvent désormais choisir d'intégrer la capacité ETOPS 120 à leurs appareils. Embraer a obtenu l'agrément auprès de l'ANAC brésilienne, l'EASAE et la FAA.



Avec cette capacité, les compagnies pourront planifier des opérations plus directes ou plus éloignées.



« L'ETOPS est une capacité supplémentaire importante pour l'E2, et un facteur clé pour augmenter les ventes, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les compagnies aériennes qui empruntent des itinéraires avec un temps de déroutement allant jusqu'à 120 minutes pourront emprunter des routes plus droites, plus rapides et plus économes en carburant, et auront accès à davantage d'aéroports de déroutement », commente Arjan Meijer, le PDG d'Embraer Commercial Aviation.



(Photo © Embraer)