La FAA resserre son étau sur Boeing

L'incident grave survenu sur le Boeing 737-9 d'Alaska Airlines le 5 janvier était vraiment de trop. La FAA (Federal Aviation Administration américaine) a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si Boeing a omis de vérifier que ses appareils étaient conformes à la conception approuvée et en état de fonctionner en toute sécurité. Elle va également augmenter sa surveillance de la production de l'avionneur et s'interroge sur le maintien de la délégation d'autorité.



« Il est temps de réexaminer la délégation d'autorité et d'évaluer les risques de sécurité associés », a déclaré Mike Whitaker, administrateur de la FAA.



Un audit va ainsi être lancé pour examiner la chaîne de production du 737-9 et ses fournisseurs et vérifier si Boeing se conforme bien aux procédures de qualité approuvées. En fonction des résultats, d'autres audits pourraient être organisés.



Une attention accrue va également être apportée aux événements liés à la mise en service du 737-9. Enfin, la FAA va analyser les risques liés au système actuel de délégation de pouvoirs et de surveillance de la qualité, dont les fragilités ont déjà été mises en exergue après les accidents de 2018 et 2019.



« L'immobilisation du 737-9 et les multiples problèmes liés à la production identifiés ces dernières années nous obligent à envisager toutes les options possibles pour réduire les risques. La FAA étudie la possibilité de faire appel à une tierce partie indépendante pour superviser les inspections de Boeing et son système de qualité », assène Mike Whitaker.



(Photo © NTSB)