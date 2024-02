L'Allemagne se séparera de ses hélicoptères Tigre dès 2032

La date de départ à la retraite des hélicoptères de combat Tigre de la Bundeswehr est avancée. Le ministère allemand de la Défense a présenté son 18e rapport sur les questions d'armement le 29 janvier.



On y apprend que la date de retrait des hélicoptères de combat Tigre est désormais fixée pour la fin de l'année 2032, avec une réduction graduelle du nombre de machines disponibles fixée à 33 en 2028 puis à 24 en 2032, juste avant leur retrait total.

L'Allemagne aligne aujourd'hui 51 Tigre actifs.



Pour rappel, l'Allemagne a signé un important contrat avec Airbus Helicopters au mois de décembre pour l'acquisition de jusqu'à 82 hélicoptères multirôles H145M (62 en commande ferme et 20 exemplaires en options) destinés à assurer des missions de combat et d'entraînement. 57 de ses H145M sont destinés à l'armée allemande et 5 autres viendront rejoindre les forces spéciales de la Luftwaffe.



En 2022, l'Allemagne avait décidé de ne pas suivre la France et l'Espagne dans le programme Tigre Mark III, un programme de modernisation à mi-vie et en profondeur visant à prolonger son service opérationnel au-delà de 2050.



(Photo © Bundeswehr/Marco Dorow)