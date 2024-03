L'aéroport du Golfe de Saint-Tropez rouvre avec sa nouvelle piste

L'aéroport du Golfe de Saint-Tropez a réouvert après avoir achevé deux chantiers majeurs de réfection de la piste et du taxiway puis de rénovation des postes avions. La plateforme était fermée depuis la fin du mois de novembre 2023.



La première phase de travaux a porté sur les voies de circulation. L'objectif de la réfection de la surface de la piste était de limiter au maximum les jointures, pour une infrastructure plus solide et plus pérenne. Pour cela, Eiffage a réalisé le coulage du revêtement de la manière la plus continue possible de façon à ce que ne subsiste qu'un unique joint transversal.



La surface de la piste et du taxiway représente 20 000 m². Cette partie du chantier a duré un mois.



La seconde phase des travaux a concerné les principaux postes de stationnement avions et a consisté à remettre à neuf les parkings et à préparer l'aéroport pour la future électrification de l'aviation générale en préinstallant un réseau pour alimenter les avions électriques. Elle a duré six semaines.



(Photo © Aéroport du Golfe Saint-Tropez)