L'aéroport de Bordeaux se prépare à agrandir son terminal low-cost

L'aéroport de Bordeaux annonce qu'il va se transformer au cours des cinq prochaines années et que le premier projet concerne son terminal low-cost, billi.



Une extension de 600 m² va être construite côté ville, afin d'améliorer l'expérience passagers dans la zone d'enregistrement et la fluidité dans le terminal, ainsi que d'augmenter l'offre commerciale. L'aéroport se reposera sur la bioclimatique pour améliorer la qualité ressentie de l'air, grâce à des ventelles orientables devant la végétation et de larges ventilateurs.



Le permis de construire vient d'être déposé et les travaux débuteront en octobre, à la fin de la saison été, lorsque la demande et le programme de vols des compagnies low-cost diminuent, afin de limiter les perturbations. Ils devraient s'achever en avril 2025, à temps pour le plus fort de la saison été.



Par la suite, programme de réaménagement de l'aéroport prévoit la construction d'un bâtiment de jonction entre les halls A et B. Les travaux devraient débuter en 2026 mais la consultation pour le groupement d'entreprises concernant la maîtrise d'oeuvre est en cours.



(Image © ADBM)