JPB Système soutenu dans le cadre du plan France 2030 pour deux solutions

JPB Système a remporté le soutien du gouvernement français pour de ses solutions, dans le cadre du plan France 2030 qui doit soutenir l'innovation.



L'industriel va ainsi pouvoir développer davantage sa solution Keyprod, qui permet un meilleur suivi de la production. Damien Marc, PDG de JPB Système, explique qu'elle « apporte déjà des résultats quantifiables à nos clients en leur permettant de gagner jusqu'à 15% de TRS en plus et ce, grâce à l'analyse des vibrations machines. Ce financement nous permettra de consolider la base existante, de développer de nouvelles applications et, en temps voulu, de lancer une nouvelle gamme de produits afin de mieux piloter les performances des machines et le suivi de la production. »



L'autre projet soutenu est son activité de technologie d'impression 3D Metal Binder Jetting pour la création et la pré-industrialisation de pièces aéronautiques destinées à des avions à faible émission de carbone.



« Nous estimons que cette technologie nous permettra de réduire les temps de production pour certaines pièces et d'accélérer les délais de livraison aux clients. Grâce à la flexibilité du procédé MBJ, nous pourrons également produire 100 pièces totalement différentes dans le même temps qu'il faudrait pour produire 100 pièces identiques. Nous lancerons également en 2024, une étude sur la fabrication avec de l'acier inoxydable », ajoute Damien Marc.



(Photo © JPB Système)