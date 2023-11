Japan Airlines et Yamato s'essaient à l'Airbus A321P2F

L'Airbus A321P2F d'EFW se pose au Pays du Soleil Levant. Japan Airlines et Yamato Holdings ont présenté officiellement leur premier A321P2F le 22 octobre avec un vol de test reliant Tokyo/Narita et Osaka/Kansai.



L'appareil (MSN 4173), qui était arrivé au Japon il y a deux semaines en provenance des installations de ST Engineering à Seletar (Singapour), doit entrer en service commercial le 11 avril prochain.



Pour rappel, les deux partenaires se doteront d'une flotte de trois A321P2F pour lancer des vols de fret sur des longues distances au Japon. Ces avions seront opérés par Spring Japan, une filiale de Japan Airlines créée avec la compagnie chinoise Spring Airlines. Ils assureront des vols entre Tokyo, Hokkaido, Kyushu et Okinawa.



Cet accord de partenariat s'inscrit dans le cadre d'un changement de la réglementation concernant les chauffeurs routiers attendu en 2024, avec des conséquences en termes de restrictions d'heures, et qui pénaliseront le transport de marchandises entre les différentes îles du Japon. Les trois avions cargo pourront ainsi transporter près de 28 tonnes de fret chacun, de quoi remplacer potentiellement jusqu'à 5 à 6 véhicules de 10 tonnes selon Yamato Holdings.



À noter que Spring Japan n'opérait jusqu'à présent qu'avec des Boeing 737-800. Initialement, les A321P2F de Japan Airlines et Yamato Holdings devaient être opérés par la compagnie Jetstar Japan.



(Photo © Yamato Holdings)