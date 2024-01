Icelandair a signé de nouveaux accords avec CDB Aviation, portant sur le leasing à long terme de deux Airbus A321LR. Les appareils seront livrés au second semestre 2025.



La compagnie islandaise a déjà passé une commande auprès d'Airbus prévoyant l'acquisition de jusqu'à 25 A321XLR (livrables à partir de 2029) et sécurisé le leasing de cinq A321LR (livrables à partir de cette année).



Les deux versions de l'A321neo lui permettront de remplacer sa flotte de Boeing 757.



« Nous poursuivons le renouvellement de notre flotte et sommes très heureux d'annoncer la location de deux nouveaux avions auprès de CDB Aviation, élargissant ainsi notre relation d'affaires avec la compagnie. Nous avons déjà commencé à préparer la mise en service de ces avions performants qui remplaceront nos Boeing 757 et offriront des opportunités et des possibilités passionnantes [...] », commente Bogi Nils Bogason, le PDG d'Icelandair.



(Image © Airbus)