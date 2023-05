Fairmat signe un nouvel accord avec Hexcel Allemagne

Fairmat annonce la signature d'un nouvel accord avec Hexcel Allemagne, qui lui permet de renforcer sa coopération avec le groupe spécialisé dans la fabrication de matériaux composites pour l'aéronautique. La jeune société française va ainsi avoir accès à des centaines de tonnes de résidus de composites en fibres de carbone produit sur les sites d'Hexcel à Stade, pour les traiter et éviter leur incinération.



Cet accord fait suite à la réussite de la collaboration déjà engagée entre Fairmat et Hexcel France l'année dernière, pour développer des solutions durables dans le recyclage des composites.



Il permet par ailleurs d'étendre la présence de la société française en Europe, une étape dans son aspiration à lutter contre l'enfouissement et l'incinération du carbone à l'échelle internationale.



L'agence européenne pour l'environnement estime que l'incinération du carbone émet environ 90 millions de tonnes de CO2 équivalent par an en Europe. La valorisation de cette matière permet d'éviter les émissions liées à l'incinération mais aussi à la production de matière composites neuve. « En recyclant 1 000 tonnes de fibres de carbone, on estime qu'on peut économiser jusqu'à 10 000 tonnes de CO2 équivalent par rapport à la production de fibres de carbone vierges », indique Fairmat.



(Photo © Fairmat)