Embraer livre son 1 700e E-Jet

Embraer a célébré la livraison du 1 700e E-Jet de série à l'occasion d'une cérémonie dans ses installations de Sao Jose dos Campos.



L'appareil, un E195-E2, a été livré par le loueur Aircastle à KLM Cityhopper. La compagnie reçoit ainsi également son 60e E-Jet, tandis qu'elle attend encore douze exemplaires de l'E195-E2.



Embraer souligne que ses E-Jets ont rejoint les flottes de 150 compagnies aériennes et sociétés de leasing depuis leur mise en service en 2004.



Au total, le programme a enregistré des commandes pour plus de 1 900 appareils de la part de plus d'une centaine de clients.



