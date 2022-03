DHL Network Operations conclut un accord de capacité avec Cargojet

DHL Network Operations a conclu un accord stratégique à long terme avec Cargojet pour profiter de ses services de fret aérien en Europe, en Amérique du nord et du Sud et en Asie. Il a une validité de cinq ans avec l'option d'une prolongation de deux ans.



Cargojet va ainsi fournir tout son panel de services à la filiale américaine de DHL : ACMI, CMI, charter et dry lease.



La compagnie canadienne affectera douze appareils pour répondre aux besoins de DHL mais DHL prévoit d'ajouter cinq Boeing 767 cargo à sa flotte d'ici 2023. La société souhaite également devenir la cliente de lancement du 777-300ERSF de Cargojet fin 2023 ou début 2024.



DHL recevra des bons de garantie dont les droits seront acquis en fonction de la réalisation d'étapes commerciales jusqu'à 2,3 milliards de dollars canadiens de chiffre d'affaires sur sept ans.