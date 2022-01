Deux nouveaux ATR 72-600 cargo pour FedEx

FedEx a réceptionné simultanément deux nouveaux ATR 72-600F début janvier (MSN 1700 & 1717, immatriculés EI-GUM et EI-GUP respectivement), des appareils opérés par ASL Airlines Ireland.



Ils proviennent de la commande passée par le géant du fret express à ATR en 2017 pour 30 appareils fermes et 20 exemplaires supplémentaires en option.



Fedex doit recevoir 7 ATR 72-600F cette année. Elle en aligne désormais 8 exemplaires depuis la première livraison de cet appareil conçu spécifiquement pour le cargo le 15 décembre 2020.



Cinq sont opérés par ASL Airlines depuis sa base de Shannon et volent sous la franchise FedEx Express Feeder. Ils viendront d'ailleurs renforcer la ligne reliant Shannon et le hub logistique continental de FedEx à Roissy CDG.



Trois autres sont opérés aux États-Unis pour FedEx grâce aux opérateurs IFL Group (2 exemplaires) et Empire Airlines (1).



Pour rappel, le nouvel ATR 72-600F peut ainsi transporter une charge utile plus importante que les ATR 72 convertis, grâce à son fuselage et à sa cabine optimisée, soit 9 tonnes pour un volume brut de 75 m3.



(Photo © ATR)