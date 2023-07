Delta prend 12 Airbus A220-300 supplémentaires

Delta Air Lines annonce une commande portant sur 12 Airbus A220-300 supplémentaires. Les commandes fermes de la compagnie aérienne américaine pour la famille A220 totalisent désormais 131 appareils : 45 A220-100 et 86 A220-300.



Delta avait réceptionné son premier Airbus A220 en octobre 2018 et a été la première compagnie américaine à opérer avec ce type d'appareil. Elle exploite actuellement une flotte de 433 avions commerciaux produits par Airbus, dont 61 A220, 280 appareils de la famille A320, 42 A330ceo, 22 A330neo et 28 A350-900.



La compagnie aérienne d'Atlanta vient d'enregistrer un chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels record pour son deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a bondi de 13% à 15,58 milliards de dollars et le résultat net a plus que doublé à 1,82 milliard.



(Photo © Delta Air Lines)